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Çorum’da seçimler öncesinde siyasiler tarafından sık sık gündeme getirilmesi nedeni ile son bir yıl içinde 4 kez ihaleye çıkarılan ancak bir türlü yapımına başlanamayan hastanenin son ihalesi de yine hüsranla sonuçlandı.

Bir yıl içinde 4 kez ihaleye çıkarılan, ancak talipli çıkmaması gerekçesiyle ertelenen ikinci hastane bu nedenle bir türlü hayata geçirilemiyor.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz ay Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’yı ziyaret eden AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, ikinci hastanenin yapım ihalesinin 29 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirileceğini kamuoyuna duyurmuştu.