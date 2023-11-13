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Denizli'de olay, saat 14.00 sıralarında Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi 1344 Sokak'ta meydana geldi.

ESKİ EŞİNİ VE ERKEK ARKADAŞINI TAKİP ETTİ

İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre; bir süre önce boşandığı eski karısı ve erkek arkadaşını takip eden H.Ö., yanında getirdiği uzun namlulu silahla rastgele ateş etti.

ÇOCUĞUNUN ÖNÜNDE YERE YIĞILDI



Çocuğunun gözü önünde kurşunların hedefi olan kadın ve erkek arkadaşı E.Ü. kanlar içinde yerde kaldı. Olay yerinden kaçan saldırgan, 2 sokak ileride aynı silahla intihar etti.

KADIN AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevre sakinleri tarafından koruma altına alınan çocuk, yiyecek içecek ikram edilerek sakinleştirilmeye çalışıldı.

ESKİ EŞİ İLE SEVGİLİSİ ÖLDÜ

İki kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

