Çorum Belediyesi'nden emekli Salim Çeribaş (69), vefat etti.

Özlem, Özge ve Hasan Çeribaş’ın babaları Salim Çeribaş’ın bir süre önce kalp ameliyatı geçirdiği ve bugün sabah saatlerinde tedavi gördüğü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybettiği kaydedildi.

Salim Çeribaş’ın cenazesinin bugün öğle namazının ardından kılınacak olan cenaze namazının ardından Küçük Palabıyık köyünde toprağa verileceği bildirildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Editör: KEMAL YOLYAPAR