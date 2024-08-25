Olay, akşam saatlerinde Kemaliye Mahallesi 138259 Sokakta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ö. ile eşi S.Ö. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Mehmet Ö. eline aldığı tüfekle eşini ateş etmek istedi. Bu sırada araya giren 5 yaşındaki kızları Hiranur Özer babasının tüfeğinden çıkan saçmalar ile vuruldu. Tüfekten çıkan saçmalardan bazıları ise anne S.Ö.'nün ayağına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 5 yaşındaki kız ve anne yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tüm müdahalelere rağmen Hiranur Özer kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anne S.Ö.'nün ise taburcu olduğu öğrenilirken Mehmet Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Editör: İHA AJANS