Manisa'nın Turgutlu ilçesinde eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren şahıs, 8 yaşındaki kızını da yaraladı. Olay yerine gelen polis ekiplerine de saldıran şahıs, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Turan Mahallesi Baltacı Mahmut yolunda meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu alan Fırat A., evde eşi Şenaye A. ile tartıştı. Tartışmanın ardından Şenaye A., 8 yaşındaki kızı D.A.'yı alarak evden kaçtı. Eşini takip eden Fırat A., Turan Mahallesi Baltacı Mahmut yolu üzerinde yakaladığı eşini çocuğunun gözleri önünde defalarca bıçakladı. Kızı D.A.'yı da bıçaklayan Fırat A., olay yerinden çıplak halde kaçmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Kaçmaya çalışan Fırat A., polisin uyarılarına rağmen elindeki bıçakla ekiplere saldırı girişiminde bulundu. Uyarı amacıyla havaya ateş eden polis ekipleri, saldırıların sürdüren zanlıyı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Şenaye A. ve kızı, ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Şenaye A. hayatını kaybederken, kızı D.A.'nın tedavisine devam edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay anı kamerada

Öte yandan, yaşananlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. İlk olarak eşini bıçaklayan adamın 8 yaşındaki D.A.'yı da defalarca bıçak darbeleriyle yaraladığı görüldü. O sırada olayı gören bir kişi müdahale etmek istese de şahsın bıçakla adama saldırmaya başladığı görüldü. Fırat A.'nın olay yerinden kaçtığı, daha sonra babası tarafından bıçaklanan D.A.'nın yerde yatan annesinin yanına gittiği görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Editör: İHA AJANS