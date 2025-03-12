Ahlatcı Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Esenler Erokspor’da teknik direktör Bülent Korkmaz’la yollar ayrıldı.

Ligde kalma mücadelesi veren Esenler Erok, kendisi ile aynı hedefi kovalayan Manisa FK ile sahasında 1-1 berabere kalırken, kötü gidişin devam etmesi üzerine Bülent Korkmaz’la yolların ayrılması kararlaştırıldı.

Mehmet Altıparmak’ın yerine göreve gelen Bülent Korkmaz, Esenler Erokspor’un başında 9 lig maçına çıktı. İstanbul temsilcisi bu maçlarda 2 galibiyet, 6 beraberlik, 1 yenilgi alarak 12 puan toplarken, attığı 13 gole karşılık 11 gol yedi.