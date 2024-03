Ertekin, “Sevgi dolu kalplerinizle dünyamıza kattığınız tüm güzelliklerin farkındayız. Hayatın her alanında, her zaman yanınızdayız…” dedi.

Ertekin’in mesajı şu şekilde:

“Down sendromu bir hastalık değil, fazladan bir kromozomun getirdiği farklılıktır.

Bu fark ise iyilik dolu kalp, sıcacık gülümseme, koşulsuz sevgi ve hayatımıza kattığı güzellikler olarak ortaya çıkar.

Sevgi dolu kalplerinizle dünyamıza kattığınız tüm güzelliklerin farkındayız.

Hayatın her alanında, her zaman yanınızdayız...”

Editör: SELDA FINDIK