Çorum TSO seçimleri yaklaşık 1.5 yıl sonra yapılacak. Geçtiğimiz aylarda Dalyan Makina'nın sahiplerinden Erkan Dalyan’ın başkanlığında bir grup işadamının TSO seçimleri için çalışma yaptığı gündeme gelmişti.

Erkan Dalyan, basın mensuplarına gönderdiği mesajda adaylık sürecini başlattıklarını belirterek, “Çorum iş dünyasında uzun yıllardır faaliyet gösteren, sanayiciler, tüccarlar ve esnaflardan oluşan güçlü bir ekip, Çorum TSO Başkanlığı için adaylık sürecini başlatmıştır. Ekip adına Erkan Dalyan, 10 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 12.00 da yapılacak basın toplantısında vizyon, hedef ve projelerini kamuoyuna açıklayacaktır” denildi.

Muhabir: Haber Merkezi