Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 2024 yılı verilerine göre, Alapala Holding AŞ. iştiraki Alapala International A.Ş., her yıl olduğu gibi bu yıl da sektöründe liderliğinin yanısıra ülke genelinde en çok ihracat yapan firmalar arasında yer aldı.

Alapala Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Görkem Alapala, tahıl proses teknolojileri alanında Türkiye’nin 2024 yılı ihracat lideri olan şirketlerinin, bu kategoride birinciliğini koruduğunu, tüm sektörleri kapsayan genel sıralamada ise 895. sırada yer aldığını açıkladı.

Görkem Alapala: “Alapala International A.Ş., dünya genelinde 120’den fazla ülkeye anahtar teslimi un, pirinç, yem ve tahıl depolama sistemleri ihracatı gerçekleştirerek Türkiye’nin yüksek katma değerli ihracat vizyonuna güçlü katkı sağlamayı sürdürüyor.

Küresel pazarlarda Türk mühendisliği ve üretim kalitesini başarıyla temsil eden Alapala International A.Ş, önümüzdeki dönemde de ihracat hacmini artırma ve yeni pazarlara açılma hedefiyle yatırımlarına devam edecek” şeklinde konuştu.

Muhabir: Haber Merkezi