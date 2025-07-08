Milli Görüş camiasının öncülerinden 62 yaşındaki Durmuş Batman bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu. Batman, geçirdiği kalp ameliyatının ardından Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durmuş Batman, 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi’nden İl Genel Meclisi adayı olmuştu. Aynı zamanda, AK Parti Çorum İl Yönetimi’nin önceki dönem yöneticilerinden Levent Batman’ın da babasıydı.

Levent, Ramazan, Davut ve Oğuzhan Batman’ın babası olan merhumun cenazesi yarın (9 Temmuz 2025 Çarşamba günü) öğle namazına müteakip Akşemseddin Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: RIFAT KARA