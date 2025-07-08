Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan 852 Rakımlı Tepe’deki mağarada, 2022 yılında şehit olan Sungurlulu Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını arayan 19 asker, önceki gün metan gazına maruz kalmış, hastaneye sevk edilen askerlerden 12'si tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

3 YIL ÖNCE ŞEHİT DÜŞTÜ

Sungurlu'ya bağlı Bozyayla köyü nüfusuna kayıtlı Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt, Pençe Kilit Harekâtı’nın başlangıcında 28 Mayıs 2022’de şehit oldu. Ancak naaşı bulunamadı. Bölgede Bozkurt’un naaşının bulunması için birlikler tarafından planlı olarak arama-tarama çalışması yapılıyordu.

MAĞARAYA YOĞUNLAŞTI

Olayın yaşandığı mağara yaklaşık iki yıl önce operasyonla mühürlenmişti. Şehidin naaşının terör örgütünün geçmişte hastane olarak kullandığı ve Üsteğmen’in şehit düştüğü bölgenin yakınındaki üç katlı, 30 odalı mağarada olabileceği şüphesi ile arama tarama çalışması başlatıldı. Bölgeye, istihbarat, mühimmat ve istihkam unsurlarının da yer aldığı birlikler sevk edildi.

Bölgede çalışma başlatan timler tarafından mağaraya önce eğitimli köpek gönderildi. Köpek, bir süre sonra mağarının içinden sağ olarak geri döndü. İlk grupta yer alan altı asker, mağaranın içine girdi.

BAĞLANTI KESİLDİ

İçerideki grup ile bağlantı kesilince altı kişilik ikinci grup da mağaraya girdi. İkinci grup ile de temas kesilince bu kez 13 asker daha mağaranın içine girdi. Son giren askerler, ilk etapta mağara içinde metan gazından etkilenen ikinci gruptaki beş askeri çıkardı. 13 asker de bu sırada gazdan etkilendi. Gazdan etkilenen 12 asker şehit düştü. Şehit askerlerimizin Ege Akar, Abdurrahman Akdoğan, Özkan Özkanlı, Mahsun Yeşildemir, Ahmet Kuşak, Ümit Üzüm, Celalettin Uyanık, Ahmet Gültekin, Furkan Sert, Fikret Mangura, Enver Yaman ve Kani Obi olduğu açıklandı.

ŞEHİDİMİZİ ARIYORLARDI

Mağaranın derinlere doğru inen üç katlı bir yapıya sahip olduğu belirtildi. Askerlerin, 2022 yılında şehit olan Sungurlulu Üsteğmen Bozkurt’u bulma motivasyonu ile mağaranın daha önce girilmeyen bölgelerine de indikleri ve oksijenin insan hayatı için tehlike oluşturabilecek seviyelere indiği bölgede arama yaptığı bildirildi.

TÜRKİYE YASTA

Çorumlu şehidimizin hikâyesi ve naaşına ulaşma gayreti, hem milletimizin fedakârlık ruhunu hem de Mehmetçiğin sadakatini gözler önüne serdi. Bu büyük acı, Türkiye’yi bir kez daha yasa boğarken, şehit askerlerimizin isimleri ve memleketleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklandı. Bazı Şehit vatan evlatları memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.

WHATSAPP’TAN SON

NOT DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan 3 yıldır naaşı kayıp olan Çorumlu Şehit Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un son WhatsApp mesajı yürekleri burktu.

Şehit Nuri Melih Bozkurt'un naaşını vatanına ve sevdiklerine getirmek için TSK 3 yıldır arama çalışması yapıyordu. Yapılan bir ihbarla şehidin naaşının Zap doğusu, Avaşin-852 rakımlı tepedeki Hastane Mağarası”nda olduğu öğrenildi. Onu mağaradan almak için giren 12 asker ise şehit düştü. Şehit Bozkurt'un naaşı onu ararken şehit olan askerlerle birlikte çıkarıldı.

ÜSTEĞMEN BOZKURT

NASIL ŞEHİT DÜŞTÜ?

28 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında, teröristlerin açtığı ateş sonucu P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt şehit düşmüştü. Yoğun ateş nedeniyle Bozkurt'un cenazesi alınamamıştı. Bölge kontrol altına alındıktan sonra yapılan aramalarda ise şehidin naaşı bulunamamıştı.

3 yıldır naaşı bulunamayan Üsteğmen Melih Bozkurt'un WhatsApp'ına yazdığı son mesaj yürek sızlatan türdendi. 28 Nisan 2022 tarihli mesajında kayıp şehit, Ali Kınık'ın 'Satan Utansın' şiirinden şu satırları yazmıştı:

“Kendi öz yurdumda ben miyim garip?

Beni bir köşeye atan utansın

Eğilmiyor diye, kurdu hor görüp

İti el üstünde tutan utansın!”

Öte yandan Ankara’da yaşadığı öğrenilen 28 yaşındaki şehit üsteğmen Bozkurt’un Çorumlu Prof. Dr. Naci Bostancı’nın Rektörlüğünü yaptığı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği bölümünden 2015 yılında mezun olduktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’ne katıldığı öğrenildi.

Muhabir: Haber Merkezi