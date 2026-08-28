Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nda (TSO) 14 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek seçimler öncesinde başkan adaylarından Erkan Dalyan, birlikte yola çıktığı ekip arkadaşlarını açıkladı.

Toplam 21 meslek grubunda yapılacak seçimlerde TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal yeniden aday olmayacak ve görevini bırakacak. Başkanlık için Gökhan Kerman, Erkan Dalyan ve Fahri Yandık yarışacak.

LİSTESİNİ AÇIKLADI

Seçim sürecinde adayların listeleri de netleşmeye başlarken, Erkan Dalyan’ın açıkladığı listede iş dünyasının yanı sıra farklı çevrelerden tanınan isimlerin yer alması dikkat çekti.

Buna göre Dalyan’ın listesi şu şekilde: “1. Grup: Yusuf Özküçükgöz, İsmet Hışıroğlu, Semra Şahin

2. Grup: Haydar Ünal, Adil Kavukçu, Barlas Eskizara

3. Grup: Onur Kalaycı, Şeyda Önen, İlhan Abuhanoğlu

4. Grup: Ali Evlüce, Gurbet Kolbüken, Aliye Temur

5. Grup: Murat Erdal, Metin Ünal

6. Grup: Ali Devren, Mustafa Gökgöz, Akın Özkayıt

7. Grup: Ayhan Kavlak, Doğukan Armakan

8. Grup: Ufuk Güneş Er, Dr. Cihat Coşkun, Ferhat Öztürk

9. Grup: Mücahit Ahmet Köksal, Tuncay Yalçınkaya

10. Grup: Haluk Özüyağlı, Seda Gevenci, Hüseyin Gazi Uysal

11. Grup: Gökhan Karataş, Murat Uysal, Sezgin Karaman

12. Grup: Onur Şamlı, Ahmet Katipoğlu, Serkan Akoğlu

13. Grup: Mustafa Melih Ejder, Hüsnü Seydim, Cemal Ragıp Özsarı

14. Grup: Veli Uysal, Harun Eser, Bulut Kısa”

Muhabir: Haber Merkezi