7. KATTAN DÜŞTÜ

Olay, Muratevler 1. Sokak’ta bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre, bunalımda olduğu öğrenilen Çağatay Esenyel, binanın 7. katından boşluğa düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Esenyel’in hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Olayın ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla binada ve gencin düştüğü bölgede inceleme gerçekleştirildi.

Çağatay Esenyel’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.