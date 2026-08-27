Alınan bilgiye göre, Çepni Mahallesi Fen Lisesi 35. Sokak’ta bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Ümit Yılmaz’ı başından silahla vurulmuş halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Yılmaz’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.