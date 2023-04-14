Erdal Erzincan, Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu’nda en güzel türkülerini sevenleri için okudu. Caner Ergan tarafından organize edilen konser, yoğun ilgi gördü. Türküleriyle, şelpeleriyle katılımcıları mest eden ünlü sanatçı, konser sonunda ayakta alkışlandı.

Konser sonunda ise sanata ve sanatçıya verdikleri destekten dolayı; Bıcı Bıcı Halı Yıkama, Gülenay Turizm, Dede Bağlama, Çınar Yemek firması ve Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği temsilcilerine plaket verildi.



HACI BEKTAŞ’TA GENÇLERLE SOHBET

Ünlü sanatçısı Erdal Erzincan, konserin ardından Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’ni ziyaret etti.

Erdal Erzincan, vakfın bağlama kursu eğitmeni Fikret Özpolat ve öğrencileri ile muhabbet ederek onlarla birlikte çalıp-söyledi.

Vakıf Başkanı Dede Nurettin Aksoy da ziyaretinden dolayı Erdal Erzincan’a teşekkür etti.



(Volkan SINAYUÇ)