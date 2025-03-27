Bölgesel Amatör Lig 5.Grup 25.hafta maçında Mimar Sinanspor’un sahasında Çubukspor’u 1-0 yendiği karşılaşma sonunda çıkan olaylar galibiyete gölge düşürdü. Mimar Sinanspor Kulübü Asbaşkanı Batuhan Eray bazı sosyal medya haber sitelerine tepki gösterirken, olayın sorumlusunun Mimar Sinanspor Kulübü olmadığını dile getirdi.

Maçın bitiş düdüğünün ardından 1-0’lık yenilgiyi hazmedemeyen Çubukspor teknik heyeti ve bazı futbolcuları galibiyeti kutlayan Mimar Sinanspor’lu futbolculara saldırdı. Yeşil-Siyahlı futbolcuların da kendilerini savunmak adına karşılık vermesinin ardından bir anda sahanın içi karıştı. Olay kısa sürede emniyet güçlerinin araya girmesi ile sona ererken, karşılaşma sonunda Mimar Sinanspor Asbaşkanı Batuhan Eray açıklamalarda bulundu.

Eray’ın açıklaması şu şekilde;

“Bölgesel Amatör Lig 5.Grup 25. Hafta müsabakaları sonunda bu gün Çubukspor F.A.Ş ile kendi evimizde kendi sahamızda bu şehrin evlatlarıyla birlikte sahadan galip ayrıldığımız müsabakanın sonunda Çubuksporlu antrenör ve sporcuların kaybettikleri 3 puan ile birlikte şampiyonluk iddialarının son bulmasının ardından maç sonu galibiyetimize gölge düşürmek adına sporcu ve antrenörlerimize yaptıkları sözlü sataşmaları karşılık bulamayınca fiziki eyleme dönüşmüştür bu durum neticesinde saha içi gerginlikler yaşanmış bu yaşanan gerginlikler kısa sürede son bulmuştur. Yaşanan tatsız olayların en başından en sonuna hiç bir şekilde sorumlusu kulübümüz değildir ve hal böyle iken,

Yerel basında bu güne kadar bizleri destekleyen tek bir paylaşımı dahi söz konusu olmayan başarılarımızdan asla bahsetmeyen herşeyin ötesinde biz şehrimizi imkansızlıklarla temsil etmeye çalışırken bir hayr duası etme tenezzülünde bulunmayıp Allah razı olsun diyemeyenler tevazu ve samimiyet göstermeyenler artık saygı duymamaya da karar vermiştir.

Bu gün belli ki birileri tarafından yönlendirilip bu durumu bir kriz ortamına çevirme düşüncesindedirler. Fakat bilinmelidir ki hiç bir paylaşım hiç bir söylem gerçekleri göz ardı ettirmez.

Buradan sizlere naçizane tavsiyem bizleri tanımanız için bizim bulunduğumuz mahalleye bizim baktığımız gözden bizim baktığımız mercekten bakmanız ve en önemlisi bizlerin yanında olup anlayabilmeniz gerekmektedir.

Aksi halde sizin gözler, sizin gözlükler, sizin mercek hep karanlık bakacak, vebaliniz ağır olacaktır..

Milliyetçilik memleketçilikten başlar memleketinizin takımına sahip çıkmak boynunuzun borcudur.

Takdir siz değerli spor severler ve kamuoyunundur.”