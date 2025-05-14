Erasmus programı kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi’nin misafiri olarak, Romanya, Polonya ve Makedonya'dan Çorum’a gelen öğretmen ve öğrencilerden oluşan 20 kişilik ekip, Çorum Belediyesi’ni ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ile bir araya gelen heyete, Çorum’un tarihi ve kültürel zenginlikleri hakkında bilgi verildi.

Ziyaretin sonunda, misafir öğretmen ve öğrenciler, Başkan Yardımcısı Turhan Candan’a anlamlı bir hediye takdim etti. Başkan Yardımcısı Candan da konuklara nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Çorum’un simgesi olan Saat Kulesi maketini hediye etti.

Editör: SELDA FINDIK