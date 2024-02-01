Yüzde 90’ın üzerinde engelli raporu bulunan kızının üzerine aldığı ikinci el araç için Trafik Şube Müdürlüğü’nden engelli araç kartı aldığını ve aracını Belediye’nin önündeki engelli park yerine çektiğini belirten Öner, şu ana kadar 6 kez ceza kesildiğini söyledi.

Polisin cezayı araba içinden kestiğini, aracın ön camında yer alan engelli kartına bile bakmadığını kaydeden Öner, “Çocuğumun beyninde tümör var. Onun tedavisiyle uğraşıyorum. Şu ana kadar 82 defa Ankara’ya gidip geldim. Tedavisi için evimi sattım. Yeri geliyor ilacını alamıyorum. Üstüne bir de bu haksız cezalarla uğraşıyorum. Polis cezayı arabanın içinde yazıp geçiyor. Arabanın önündeki engelli kartının görmeden ceza yazıyorlar. İtiraz için 15 gün süre tanıyorlar. Cezalar için sürekli e-devleti takip edemem ki. Son cezaya itiraz ettim ancak hakim yine de iptal etmedi” diye konuştu.

Gitmediği yer, başvurmadığı kurum kalmadığını belirten Öner, Valilik Açık Kapı Şube Müdürlüğü’ne başvurduğunu, oradan da sorununun çözümü noktasında somut bir adım atılmadığını dile getirdi.

“Sıfır araç alma imkânım olsa gider alırım, plakaya da engellilik durumunu işletirim ama öyle bir durumum yok” diyen Öner, arabasının ikinci el olması nedeniyle ancak “engelli araç kartı” ile engellilere ayrılan otoparkı kullandığını, buna rağmen 6 kez 872 liralık ceza kesildiğini söyledi.

Öner, “Engelli kartım olmasına rağmen haksız yere ceza yiyorum. Cezalarımın iptal edilmesini olmuyorsa da en azından bir daha ceza yazarken, engelli kartıma bakmalarını istiyorum” dedi.