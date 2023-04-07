İlki Abdibey Camii, ikincisi Mimar Sinan Camii’nde büyük bir katılımla gerçekleştirilen Enderun usulü teravih namazı geleneği, haftanın Çarşamba günleri farklı bir mahalle camiinde devam ediyor.

Uzun teravih namazlarını ilahi ve salavatlarla güzelleştiren, beş ayrı makam icra edilerek uygulanan bu Osmanlı geleneği, bu hafta cumhur müezzinliği eşliğinde Ebubekir Camiinde gerçekleştirildi. Erkekler gibi kadın cemaatinde yoğun ilgi gösterdiği teravih namazında, Elveda Ramazan dizeleri kubbede yankılanırken duygu dolu anlar yaşandı.

5 farklı imamın kıldırdığı namazların ardından edilen dua sonrası cemaate yapılan duyuruda Enderun usulü teravih namazı ve cumhur müezzinliği uygulamasına bir sonraki hafta Emre Camiinde son hafta ise Buhara Evler Camiinde devam edileceği belirtildi.

(Haber Merkezi)