Stand up tadındaki “ Erkek Aklı - Oksimoron” adlı oyunda kadınları anlama çabasına devam eden Emre Karayel, erkeklerde eksik olan X kromozomunun kadın ve erkeğin bakış açılarını nasıl değiştirdiğini seyirciye komedi unsurlarına başvurarak aktarıyor.

Yazarlığını Robert Dubac, çevirisini Özge Kayakutlu’nun ve uyarlamasını ise Zeki Enes Akkan’ın yaptığı oyunu Dersu Yavuz Altun yönetiyor. 18 yaş sınırı bulunan oyun 16 Ocak 2023 Pazartesi günü saat 20.00’de Devlet Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek.

(Volkan SINAYUÇ)

