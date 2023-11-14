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Şule ve Emre Atlas çiftinin düğün törenleri Yıldız Park Düğün Salonu’nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Düğün törenine; CHP İstanbul Milletvekili, önceki dönem Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP önceki dönem Çorum Milletvekili Tufan Köse, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Çorum Ticaret Borsası Başkanı Ali Naki Özkubat, siyasi partilerin il başkanları, yönetim kurulu üyeleri, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, il genel meclisi üyeleri, belediye meclisi üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Genç çiftin nikahını ise tüm davetlilerin huzurunda Belediye Başkan Yardımcısı Turan Candan kıyarken, milletvekilleri Oğuz Kaan Salıcı, Mehmet Tahtasız, eski Milletvekili Tufan Köse de şahitlik etti.

Danslarla, halaylarla ve çeşitli oyunlarla süslenen düğün töreni oldukça coşkulu geçti.

Davetliler, Şule ve Emre çiftinin mutluluğuna ortak olarak, coşku dolu saatler yaşadı.