Çorum Belediyesi, emlak, işyeri, çevre temizlik ve ilan reklam vergileri birinci taksiti için son ödeme tarihinin 31 Mayıs Salı günü olduğunu hatırlattı.

Çorum Belediyesi Basın Yayın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “1319 sayılı Emlak Vergi Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınmakta olan Emlak Vergisi ve İşyerlerine ait Çevre Temizlik Vergisi ile İlan Reklam Vergilerinin 1. taksiti 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü mesai bitiminde sona erecektir. Mükelleflerimizin cezai işlemle karşılaşmamaları ve sıkışıklığa meydan vermemeleri için Emlak Vergilerini ve İşyerlerine ait Çevre Temizlik Vergisi ile İlan Reklam Vergilerini 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Belediyemiz veznelerine ödemeleri gerekmektedir” denildi.

Editör: SELDA FINDIK