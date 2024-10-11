Çorum merkeze bağlı Ferhatlı Köyü’nden merhum Bektaş Bilal'in eşi, Ali ve Haydar Bilal'ın anneleri olan Emine Bilal Ankara’da hayatını kaybetti.

Emine Bilal için Çorum Hacı Bektaş-i Veli Vakfı’nda helallik alma töreni düzenlendi. Bilal’in cenazesi daha sonra merkeze bağlı Ferhatlı Köyüne götürülerek toprağa verildi.

Cenazeye Dedesli Ovası Çorum Dernek Başkanı Arap Filiz, Ankara Dernek Başkanı Yüksel Altunkeser, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Koruma Müdürü Koray Aslan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: KEMAL YOLYAPAR