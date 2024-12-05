OVP için “Sermayedarların elini ovuşturduğu “ücretli kölelik programı” ifadesini kullanan EMEP, Erdoğan-Şimşek programına karşı birleşik ve kitlesel bir mücadeleyi örgütleme ve sermayenin emekçi düşmanı programını reddetmenin ancak örgütlü bir mücadele ile mümkün olacağına dikkat çekti.

“Emek ve demokrasi güçleri olarak bu programa karşı kesintisiz ve sürekli bir mücadeleyle, bu sömürü ve kölelik düzenini geriletebiliriz” ifadelerine yer verilen EMEP’in açıklamasında, “Sermayeye değil, emekçilere kaynak istiyoruz. 12. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Programa karşı birleşik mücadeleye” denildi.

Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Veysel Dinler’in moderatörlüğünde Evrensel Gazetesi Yazarı Bülent Falakaoğlu ve Doç. Dr. Yusuf Muratoğlu’nun konuşmacı olarak yer aldığı panel, 7 Aralık Cumartesi günü Turgut Özal Konferans Salonu’nda saat 13.00’de başlayacak.

Editör: Haber Merkezi