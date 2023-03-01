TBMM Genel Kurulunda, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 395 milletvekilin tamamının oyuyla kabul edildi ve yasalaştı.

Yasalaşan maddelere göre, işveren sosyal güvenlik destek priminden yararlanması için emekli ve yaşlılık aylığı bağlananların tekrar işe başlatılması için öngörülen 10 günlük süre 30 güne çıkarıldı.

İşverenin Sosyal güvenlik destek priminin 5 puanlık kısmı Hazine tarafından karşılanacak.

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar ve gerekli süreleri dolduranlar emekli olabilecekler.

696 sayılı KHK kapsamında merkezi ve mahalli idarelerde çalıştırılanlardan emeklilik hakkını elden edenlerin istihdamına işverenleri tarafından son verilmesi kaldırılmış olup, isteyenlerin bu kapsamda emekli olabilecekler.

Bakan Bilgin'den EYT paylaşımı

Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda 395 oyla kabul edildi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda 395 oyla kabul edildi. Görüşmeler yaklaşık 4 saat sürdü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen EYT'ye ilişkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Uzun süredir üzerinde çalıştığımız 24 yıllık EYT sorunu artık çözüldü. Emekçilerimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.