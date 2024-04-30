Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Erol Afacan, 1 Mayıs’ın emek ve dayanışmanın gücünü yücelten, işçilerin hak arama mücadelesinin simgesi olan bir gün olduğunu belirterek, “Bu anlamlı günde, emeğin kutsallığını bir kez daha hatırlatmak ve emekçilerin haklarının korunması için mücadeleye devam etmenin önemini vurgulamak istiyorum” dedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayan Afacan, “Tüm emekçilerimiz ve eczacılarımız ve de eczane çalışanlarımız için kutluyorum. Eczacılar olarak biz de, sağlık sisteminin önemli bir parçası olarak, hastalarımıza en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Emeklerimizle, insan sağlığının korunmasına ve hastalarımızın yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunuyoruz.

Ancak, emekçilerin bugün de birçok sorunla karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Zorlu çalışma koşulları, düşük maaşlar, hak ihlalleri ve güvencesizlik gibi sorunlar, emekçilerin yaşamlarını olumsuz etkiliyor.

Editör: UĞUR GÖRKEM

Bu sorunların çözümü için, tüm emekçilerin dayanışma içinde olması ve haklarını savunması gerekiyor. Birlik ve beraberlik içinde mücadele ettiğimiz sürece, daha adil ve eşitlikçi bir toplum inşa edebileceğimize inanıyorum.Bu vesileyle, tüm emekçilerimize ve eczacılarımıza ve de eczane çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, sağlık, huzur ve refah diliyorum.”