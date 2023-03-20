DEVA Partisi’nde 1 yıldır bu görevde bulunan Elvan Can Çabuk, şimdi de Çorumluların sesi, dertlerinin çözümü için milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu.

Çorum’un yıllardır süregelen temsiliyetten, ulaşıma, eğitimden sağlığa, sanayiden tarıma kadar bir çok sorununun çözümü için TBMM çatısı altında Çorum’un bir evladı olarak genç, dinamik, vizyonlu ve çözüm odaklı temsil edilmesi gerektiğine inandığı için milletvekilliği görevine talip olduğunu dile getiren Elvan Can Çabuk; “Derdimiz de iddiamız da Çorum. Kimse merak etmesin, bir kesimin değil Çorum'un milletvekili olmak için herkesi kucaklayacağız ve şehrimizi eski adıyla Anadolu Kaplanını hak ettiği yere taşıyacağız. DEVA İktidarında ülkemizi ve Çorum'umuzu huzura, refaha ve en çokta ihtiyaç duyduğumuz adalet ve refaha kavuşturacağız. Çorum'un kaderini değiştireceğiz, Çorum'da ceketimi koysam VEKİL olur diyenlerden, yatırımcısıyla ve halkıyla kaderine terk edilen bir il olmaktan kurtarıp Anadolu KAPLANI olması için bizde varız diyen bir şehre dönüştüreceğiz” dedi.



(Volkan SINAYUÇ)

