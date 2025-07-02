Çorum Özel Elitpark Hastanesi, tıp alanındaki yeniliklere bir yenisini daha ekledi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü uzmanlarından Doç. Dr. Özgür Koçak ve Op. Dr. Dilek Kalkan Yalçın, ilk kez gerçekleştirilen izsiz rahim ve yumurtalık alma (V-NOTES) ameliyatını başarıyla tamamladı.

46 yaşındaki hasta, daha önce defalarca benzer şikayetlerle hastaneye başvurmuş, yapılan değerlendirmeler sonucunda rahminin ve yumurtalıklarının alınmasına karar verilmişti. Ameliyat öncesi yapılan tetkiklerde hastanın izsiz cerrahi için uygun olduğu belirlendi ve vajinal yoldan doğal açıklıktan yapılan V-NOTES (Vaginal Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery) yöntemi tercih edildi.

Çorum’da daha önce birçok kapalı ameliyatı ilk kez gerçekleştiren Doç. Dr. Özgür Koçak, bu önemli operasyonu ekip arkadaşı Op. Dr. Dilek Kalkan Yalçın ile birlikte gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşadığını belirtti.

Doç. Dr. Koçak, yaptığı açıklamada, “Hastalarımız için daha konforlu, daha az ağrılı ve estetik açıdan da avantajlı olan bu yöntemi ilk kez başarıyla uyguladık. Ekibimizle birlikte sağlık hizmetinde çıtayı daha yukarı taşımaya devam edeceğiz” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi