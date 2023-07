Memur ve emekliye verilecek zamların daha vatandaşın cebine girmeden katmerli vergilerle eritildiğini ifade eden Tahtasız, “Ülkenin kaynaklarını yıllardır har vurup harman savuran bu Düyun-u Umumiye hükümeti seçimlerden hemen sonra elini vatandaşın cebine attı. Memura ve emeklilere verilecek zam şimdiden fazlasıyla tahsil edildi. Kaşıkla verdiklerini kepçeyle alıyorlar. Elinizi vatandaşın cebinden çekin artık” dedi.

“ZAM ZULÜM DÜZENİ”

Halkın moralini bozan, alım gücünü daha da düşüren zam yağmurlarıyla ilgili açıklama yapan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“Güne zamlarla uyandık. Vatandaşın cebine üç lira giriyor, beş lira çıkıyor. Sözde zamlı maaşlar daha cebe girmeden zamlar ve vergilerle birlikte erimeye başladı. KDV’de yüzde 18 olarak uygulanan oran yüzde 20’ye, yüzde 8 olarak uygulanan oran yüzde 10’a çıktı. Yüzde 10 olarak uygulanan Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) yüzde 15 oldu. Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarından alınan harç tutarı 6 bin 91 TL'den 20 bin TL’ye çıkarıldı. Maktu harç tutarlarına sürücü belgesi hariç olmak üzere yüzde 50 zam geldi. Noter, pasaport ve vize harçlarına yüzde 50 zam geldi. Şans oyunları vergisi yüzde 10, yüzde 14 ve yüzde 20 artırıldı. Motorlu Taşıtlar Vergisi Temmuz ayında iki katı olarak alınacak. Kurumlar vergisi yüzde 20’den yüzde 25’e çıkarıldı. Akaryakıtta ÖTV artışları otomatiğe bağlanıyor. Cumhurbaşkanı ile Hazine ve Maliye Bakanının borçlanma yetkisi artırılıyor. Ve korkarım ki AKP hükümeti bunlarla da yetinmeyecek zam yağmurları vatandaşın üzerine yağmaya devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz her yeni güne yeni bir umutla uyanmayı vaat etmiştik ama halkımızın takdiriyle her yeni güne yeni bir zam haberiyle uyanıyoruz. Bu zam, zulüm düzeni elbet değişecek.”

“MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI YENİDEN DÜZENLENSİN”

TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarını da eleştiren Mehmet Tahtasız, “Son bir ayda ekmeğe, simide, çaya ve ete yüzde 50'ye varan zam gelmişken, yeni vergilerle birlikte bu zamlar katlanmışken TÜİK’in yıllık enflasyonu yüzde 38.21, altı aylık enflasyonu ise yüzde 19 olarak açıklaması milletin aklıyla alay etmektir. Bir zamanlar Türkiye’nin en güvenilir kurumu kabul edilen TÜİK, şimdi ciddi bir güven erozyonuna uğramıştır. Memura verilen zam enflasyon oranının kat be kat altındadır ve çok kısa süre içerisinde enflasyon karşısında eriyip gidecektir. Memura verilecek zam oranı yüzde 17,55 açıklandı. Seyyanen 8 bin 77 lira verileceği belirtildi. Emekli yine unutuldu ve seyyanen verilen zamdan yararlandırılmadı. Dul ve yetim aylıklarının da düzenlenmesi gerekiyor. En düşük memur maaşı 22 bin 17 lira olarak belirlendi. 8’in 1’indeki öğretmen maaşı ise 23 bin 377 lira olarak açıklandı. En düşük memur maaşının bir tık üzerinde öğretmen maaşı yer alıyor. Hemşireyi, doktoru, mühendisi öğretmen yetiştiriyor. Çocuklarımızı ve geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerin bu maaşları alması içinize siniyor mu? Küçük esnaf Bağkur borcunu ödeyemiyor. Kira artışları, benzin zamları, SSK primlerinin yüksekliği küçük esnafın belini büküyor. Memur ve emeklilere verilecek zamların yetmeyeceği apaçık ortadadır ve bu oranlar derhal yeniden yükseltilmeli, memur emeklisi de seyyanen zamdan yararlandırılmalıdır” diye konuştu.