Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hekim kadrosu güçlendirilmeye devam ediyor.

Hastaneye El Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Ali Aydoğdu’nun atandığı ve hasta kabulüne başladığı bildirildi.

Çorumlu olan Dr. Aydoğdu’nun daha önce 2012-2019 yılları arasında Çorum’da Ortopedi Uzmanı olarak görev yaptığı, ardından İstanbul Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde üst ihtisas eğitimini tamamlayarak “El Cerrahisi Uzmanı” unvanını aldığı belirtildi.

2022-2025 yılları arasında Kayseri Şehir Hastanesinde görev yapan Aydoğdu’nun, memleketine dönerek yeniden Çorum’da hizmet vermeye başladığı ifade edildi.

Hastane yönetimi, yeni görevine başlayan Dr. Aydoğdu’ya başarılar dileyerek, vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin güçlenmeye devam ettiğini kaydetti. Aydoğdu da memleketine tekrar hizmet verecek olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Muhabir: SELDA FINDIK