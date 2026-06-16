Çorum Kent Konseyi 9. Dönem Olağan Seçimli Genel Kurulu, 29 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 16.00’da Çorum Belediyesi Turgut Özal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Kent Konseyi, kent vizyonunun geliştirilmesi, hemşehrilik bilincinin güçlendirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi, çevre duyarlılığının artırılması, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın güçlendirilmesi ile saydamlık, hesap verebilirlik, katılımcılık ve yerinden yönetim ilkelerinin hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Düzenlenecek olan olağan seçimli genel kurulda Kent Konseyi Başkanı ile yeni Yürütme Kurulu üyeleri seçilecek.

Tüm genel kurul üyelerinin katılımıyla yapılacak toplantıda ayrıca, önümüzdeki döneme ilişkin çalışma hedefleri, projeler ve faaliyet alanları da değerlendirilerek yol haritası belirlenecek.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR