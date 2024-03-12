OsmancıkCaddesi üzerinde  trafik ekiplerinin "DUR" ihtarına uymayarak kaçan 
M.T.S.(22) idaresindeki 19 ADN 730 plakalı otomobil, İskilip Köprülü kavşakta yakalandı.

Araçtan indirilen sürücü kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi.

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Ehliyetsiz olduğu anlaşılan sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, ehliyetsiz araç kullanmak,  ters yöne girmek ve dur ihtarına uymamaktan 45 bin 420 lira ceza uygulandı.

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Kacarken polis otosuna da çarpan sürücü ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Trafikten men edilen araç çekici yardımı ile oto parka kaldırıldı. 

İki grup arasında bıçaklı kavga! İki grup arasında bıçaklı kavga!

Editör: HABER MERKEZİ