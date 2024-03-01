T.Ç. (17), Mimarsinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde eğlence amaçlı arkadaşının kullandığı 06 Z 3820 plakalı otomobilin tavanına bindi.
Otomobilin hareket etmesinden kısa bir süre sonra araçtan düşen genç yaralandı.
Arkadaşlarının ihbarı ile belirtilen yere polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı genç sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
T.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Editör: Haber Merkezi