Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Hürriyetçi Eğitim-Sen, Anadolu Eğitim-Sen, Teç-Sen ve Öğretmenler Sendikası; ÖMK’nin TBMM Genel Kurulu’nda görüşüleceği tarih olan 2 Ekim Çarşamba günü saat 13.30’da Milli Eğitim Bakanlığı önüne siyah çelenk bırakıp meşalelerle TBMM’ye yürüyecek.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ÖNÜNDE DE BASIN AÇIKLAMASI

İllerde ise İl Milli Eğitim Müdürlükleri önünde basın açıklaması yapıp öğretmenler odasında ortak metin okunacağı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Unvanlarda ayrıştırmayı kabul etmiyoruz. Kıdem yılı esas alınarak ödemeler tüm öğretmenlere yapılmalı ve emekliliğe yansıtılmalı.

Öğretmenlik diplomasını yok sayan Millî Eğitim Akademisini kabul etmiyoruz!

ÇEDES, TÜRGEV vb. protokollerde görev almayı, öğretmenin asli görevlerini esneten okul dışı faaliyetlere katılma zorunluluğunu kabul etmiyoruz!

Öğretmene hak vermekten ziyade öğretmeni baskılayan disiplin hükümlerine hayır diyoruz!

Yeni Kanun, kamu-özel ayrımını ortadan kaldıran bir anlayışı gözeterek özel öğretim kurumlarındaki öğretmenlerin ücretlerini "taban maaş yasasıyla" güvenceye almalı!

Meslek güvencesini ortadan kaldıran "Hizmet Sınıfı Değişikliği (34. Madde)" ÖMK'den çıkarılmalı!

Ücretli, sözleşmeli değil; kadrolu ve güvenceli istihdam sağlanmalı!

Bir meslek kanununda, mesleği yapanların hakları olur. Bu kanun teklifinde ise görev ve sorumluluklar var, öğretmenin hakları yok!

Öğretmenin yalnızca adının olduğu fikir, talep ve itirazlarının yok sayıldığı, öğretmenlik mesleğini bitirme kanununa karşı mesleğimize sahip çıkıyor, mücadeleyi birlikte büyütüyoruz.”

Editör: NURDAN AKBAŞ