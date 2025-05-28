“Anadolu’nun Renkleri” adlı Sanat Gecesi, Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda düzenlenirken, türkü kokulu geceye ilgi ve katılım yüksek düzeyde oldu.

Eğitim-İş’in bu yıl ilk kez düzenlediği sanat gecesinde öğretmenlerin oluşturduğu koro tarafından türküler seslendirildi. Koro ve solo halinde türküler söyleyen öğretmenler, ayrıca şiirler okudu, türkülerin hikayesini canlandırdı, halk oyunları gösterisi sundu.

Eğitim-İş Çorum Şube Başkanı Tuba Üreyen ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından organize edilen geceye; Birleşik Kamu-İş Genel Örgütlenme Sekreteri Sadık Doğrul, Yozgat ve Tokat Şube Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer, Birleşik Emekliler Sendikası Çorum İl Temsilcisi Sefa Batak, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sendika üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı. Zaman zaman duygulu, zaman zaman da hareketli eserlerle güzel bir sunum yapan koro üyeleri, katılımcılardan bol bol alkış aldı.

Şube Başkanı Tuba Üreyen ve Genel Örgütlenme Sekreteri Sadık Doğrul’un açılış konuşmaları ile başlayan programda koro üyelerinin performansları takdirle izlendi. Sendika yöneticileri ve etkinliğe katılan protokol üyeleri, koro mensuplarına ve halk oyunları ekiplerine gecenin sonunda çiçek takdim etti.

Şube Başkanı Tuba Üreyen, gecenin hazırlanmasında, sunulmasında emeği geçen, katılarak coşkularına ortak olan sendika üyelerine ve tüm davetlilere teşekkür etti.

SANAT GECESİNİN KAHRAMANLARI:

Etkinlikte görev alan ve sunum yapanların isimleri ise şu şekilde:

Enstrümanlar: Fatih Özgen (şef), Tansu Sol (gitar), Sercan Koca (bateri), Yusuf Aydoğdu (Kabak kemane), Gözde Körükçü (bağlama), Aydın Kalender (cura), Erdem Penez (yan flüt), Gülay Yalçınkaya (bağlama), Murat Karakuş (bağlama), Ertan Kalkan (bendir), Seyithan Deniz (kabak kemane)

Koro ve solistler: Deniz Demirkazık, Gülay Yalçınkaya, Gözde Körükçü, Serap Alev, Derya Asiltürk, Nesrin Güzelli Şen, Nuran Şahan, Güllü Şahin, Ebru Bekar, Alev Bıyıkoğlu Mumcu, Bahar Bozkurt, Uğur Ulueren, Mine Abacı Kısa, Aysun Bakbak, Pınar Demirel, Özlem Sevinçoğlu, Zekine Özkan.

Şiir: Özlem Sevinçoğlu, Ergül Aslan, Bahar Bozkurt, Zekine Özkan, Alev Bıyıkoğlu Mumcu, Güllü Şahin.

Halkoyunları: Gülşah Kaçar, Yaprak Biçer, Leyla Külcü, Yıldız Madak, Çeşminaz Kayalar, Çiğdem Gümüş, Zeynep Asiltürk, Zeynep Kuşlu.

Canlandırmalar: Ayberk Altındal, Kübra Avcı, Pınar Demirel, Mustafa Süzen, Bekir Akdağ, Gizem Tığlı, Murat Solak.

Editör: Haber Merkezi