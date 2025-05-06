Memur Sendikaları Konfederasyonu’na (Memur-Sen) bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Çorum 1 ve 2 Nolu şubelerinin divan toplantısı yapıldı.

Çorum Turizm Otelcilik ve Uygulama Okulu’nda düzenlenen İl Divan Toplantısı’na; Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Deniz, Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, Eğitim-Bir-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Harun Kısacık, 1 ve 2 Nolu Sendika Yönetim Kurulları, İlçe Başkanları ve Kadın Komisyonu Başkan ve yardımcıları katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Genel Başkan Yardımcısı Ali Deniz, İsrail’in Filistin’de yaptığı katliama dikkat çekerek, nerede bir mağdur ve mazlum varsa onun yanında olduklarını söyledi.

Konuşmasının devamında personel ücretlerinin yük olarak görülmesini kabul etmediklerini ifade eden Deniz, “Emeğin değerini maliyet, personel ücretlerini yük olarak gören anlayışı kabul etmiyoruz. Ücretliler, doğrudan ve dolaylı vergi yükü altında ezilmemeli, adil bir vergi düzeni ivedilikle hayata geçirilmelidir” dedi.

Emeklilerin ve çalışanların yaşam şartlarının düzeltilmesi çağrısında bulunan Deniz, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Emeklilerimizin durumu ortadadır. İnsanca bir yaşam istiyoruz. Sesleri duyulmalı, hak ettikleri yaşam koşulları sağlanmalıdır. Örgütlenme özgürlüğünü genişleten, grev hakkı tanıyan, dayanışma aidatını içeren, tutanak sistemini güçlendiren bir Toplu Sözleşme Kanunu ivedilikle hazırlanmalı ve Haziran ayına kadar Meclis’ten geçmelidir. Öğretmenler, adil, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir yer değişikliği sistemine kavuşturulmalıdır. Sıra tayini ve hakkaniyet yeniden sağlanmalıdır. Şube müdürlerinin, şeflerin ve müfettişlerin sesi artık duyulmalıdır. Bu kadrolar mali, sosyal ve mesleki anlamda güçlendirilmelidir. Öğretmenlikten şube müdürlüğüne geçenlerin, uzman ve başöğretmenlik başvurusu yapma hakkı mutlaka tanınmalıdır. Ek ders esasları yeniden düzenlenmeli, birim ücreti artırılmalı; öğretmenin emeği karşılıksız kalmamalıdır. Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli, artık Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçirilmelidir. Ayrımcılığa ve statü eşitsizliğine son verilmelidir.”

“GÖREV AYLIĞI İLE EMEKLİ AYLIĞI ARASINDAKİ UÇURUM KAPATILMALI”

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş da konuşmasında, “Sahada ve masada dinamik, örgütlenmede ve sorunları çözmede ise pratik bir teşkilatız. Bizim sermayemiz cesaretimizdir, irademizin sağlamlığı inancımızdan, enerjimiz ise ideallerimizden kaynaklanır. Seyyanen zamlar, uzmanlık ve başöğretmenlik ücretleri dahil tüm gelirlerimiz emekli keseneğine dahil edilmelidir. Görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki uçurum kapatılmalı, adil bir bağ kurulmalıdır” dedi.

Toplantı sonunda soru-cevap ile görüş alışverişi yapılarak sorunlar dinlendi.