İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği, genel kurul toplantısı düzenlendi. Düzenlenen genel kurula tek liste şeklinde tekrar aday olan Zeki Dilmen, 3. Dönemde de başkanlık görevini yürütecek.

İç Anadolu Şehit Aileleri Derneği yeni yönetimi şu şekilde oluştu: “Zeki Dilmen, Yahya İğneci, Ekrem Şahin, Suna Arslan ve Hacı Çağır”

Kongrenin ardından tebrikleri kabul eden Dilmen’e ilk ziyaret İlçe Jandarma Komutanı Uğur Gürsoy ve Teğmen Şura Birgül tarafından gerçekleştirildi. Gürsoy, tekrar başkanlık görevine seçilen Zeki Dilmen’e başarılar dileyerek, her zaman için yanlarında olduklarını ifade etti. Zeki Dilmen ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, komutanlara teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi