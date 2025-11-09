Eğitim-Bir-Sen’in 20. Türkiye Buluşması Antalya’da gerçekleştirilirken, toplantıda, sendikal çalışmalarda gösterdiği üstün performans nedeniyle Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şubesi, Genel Başkan Ali Yalçın tarafından “Başarı Plaketi” ile ödüllendirildi.

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, plaket takdimini Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş’a yaptı. Şube Başkanı Okumuş, ödülün ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Genel Merkezimizin şubemize verdiği hedefin gerçekleşmesinde başarımızın mimarı; Şube Başkan Yardımcılarımız, İlçe Başkanlarımız, İlçe Yönetim Kurulumuz, Disiplin ve Denetleme Kurullarımız, Kadınlar Komisyonumuz, İş Yeri Temsilcilerimizdir. Sendikamıza emek, ömür ve gönül veren tüm dava arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.”

“SENDİKAL MEVZUAT İKİ YIL İÇİNDE DEĞİŞMELİ”

Genel Başkan Ali Yalçın, toplantıda yaptığı konuşmada sendikal mevzuatın yenilenmesi gerektiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Masanın düzeninden süreye, tutanak sisteminden hakeme, örgütlenmenin kapsamından greve, dayanışma aidatına kadar her yönüyle ele alınması gereken sendikal mevzuat, emeğimizle gayretimizle 2 yıl içinde değişmek zorundadır. Bunu başaracak olan biziz.”

Muhabir: Haber Merkezi