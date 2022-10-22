Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Alpaslan Endüstri Erkekler 1.Voleybol Ligi B grubu 4.hafta maçında Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile Diyarbakır Yenişehir Belediyespor Çorum'da karşı karşıya gelecek. İlk 3 maçını kazanarak liderlik koltuğuna oturan Çorum temsilcisi yarın seyircisi önünde Yenişehir'i de yenerek zirveyi bırakmak istemiyor. Çorum temsilcisi ile Diyarbakır temsilcisi arasında Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak olan bu kritik karşılaşma saat 13.00'de başlayacak. Mücadeleyi Çorum'un klasman hakemlerinden Hüseyin Kamber yönetecek.

Grup'ta oynanacak haftanın diğer maçlarında, Hatay Erzin Yeşilkent ile Gümüşsu Gümüşhanespor, Hakkari Gençlikspor ile TVF Spor Lisesi, Solhanspor ile Niksar Belediyespor ve Anadolu Voleybol ile Gaziantep Gençlikspor takımları kozlarını paylaşacak.

(Rıfat KARA)

