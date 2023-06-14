Oda Başkanı Şefkat Güler başkanlığında TSO Salonu’nda düzenlenen toplantıda, 20. yılı kutlama programı ile ilgili, Oda’nın geçmişte hizmet vermiş yöneticileriyle fikir alışverişinde bulunuldu.
Toplantıya, Başkan Şefkat Güler, Genel Sekreter Arif Sami Bozdoğan, Sayman Seçil Ertürk, Yönetim Kurulu üyeleri Zeynep Bayrak, Volkan Tokatlı, kongre delegesi, önceki dönem Oda Başkanı Süleyman Koca, kongre delegesi Mustafa Göbelek, Haysiyet Divanı Başkanı Etem Baykal, Denetleme Kurulu Başkanı Yılmaz Danacı, üyeleri Refika Kadiroğlu, Feyzullah Yıldırım, önceki yöneticilerden Atilla Sular, Meral Öztürk, Emrah Bilgener, İsmail Çağlı, Doğuhan Koçak, Ali İskender Türkmen, etkinlik komisyonu üyeleri Yasemin Bozdoğan, Funda Kalender Ayvaz ve Abdul Samed Erdal katıldı.