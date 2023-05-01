Hastane Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Başhehim Doç. Dr. Sinan Zehir ve ebeler katıldı.

“Tarihin en eski mesleklerinden biri olan ebelik mesleğini icra edenler yeni bir canlının dünyaya gelmesine yardımcı olmak, aileye istek ve özlemle beklenen birinin katılımını sağlamakla toplumda saygın bir yer edinmişlerdir” diye konuşan Başhekim Zehir, sağlıklı bir toplumun sağlıklı bireylerden oluştuğunu, ülkede son yıllarda anne ve bebek ölüm orunlarının büyük bir hızla düşmesinde ebelerin rolünün büyük olduğunu vurguladı.

Başhekim Zehir sağlıklı nesillerin oluşmasına katkı sunan ve mesleklerinin kutsallığına inanarak büyük bir sevgiyle insanımıza gece gündüz demeden özveriyle hizmet eden tüm ebelerin haftasını kutladığını sözlerine ekledi.

Mesleğinde 25 yılı tamamlayan ebelere teşekkür belgesi verilen programda pasta kesimi de yapıldı.

(Volkan SINAYUÇ)