Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, yazılı açıklamasında, dijital Türkiye'ye geçiş sürecinin önemli araçlarından olan e-Devlet Kapısı'nın Bakanlık uhdesinde TÜRKSAT AŞ tarafından kurulduğunu anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Aralık 2008'de açılışı gerçekleştirilen e-Devlet Kapısı'nın 15'inci yılını kutladığına işaret eden Uraloğlu, hizmete alındığı günden bu yana bürokraside hizmet anlayışının hızlandırılarak, vatandaşların ihtiyaç duyduğu hizmetlerin yerine getirildiğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, vatandaşların artık devletle olan işlerini uzun kuyruklarda beklemeden yaptığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu: “e-Devlet Kapısı zamandan tasarruf sağlayarak, vatandaşların yaşam kalitesini ve kamu hizmetlerinden memnuniyetini de artırıyor. Gururla ifade etmek isterim ki devletin kısa yolu 'türkiye.gov.tr', bugün 1022 kuruma ait 7 bin 651 işleme ve 64 milyon 122 bin 503 kullanıcı sayısına ulaşmıştır. Yani e-Devlet kullanıcısı olabilecek 15 yaş üstü her 10 kişiden 9'u şu anda dijital Türkiye'nin kapısını açıyor."

AYDA 120 MİLYON

GİRİŞ YAPILIYOR

e-Devlet Kapısı'na katılımın her geçen yıl daha hızlı artış gösterdiğine dikkati çeken Uraloğlu, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yeniliklerin, ekonomik ve sosyal yaşamın her alanında etkili olduğunu vurguladı.

Uraloğlu, her ay yaklaşık 120 milyon giriş yapılan e-Devlet Kapısı ile vatandaşların devletle olan işlerini bilgisayar ya da telefonları üzerinden yapar hale geldiğini belirterek, şunları kaydetti: “e-Devlet Kapısı, bizlere katılımcı, paylaşımcı ve etkileşimli bir vatandaş-devlet ilişkisi kurmak için önemli fırsatlar sundu. Daha verimli hizmet ve daha demokratik bir yönetişim anlayışını güçlendirdi. Bürokrasinin önüne geçilmesi, israfın ve mükerrer yatırımların önlenmesini sağladı. İnsanımızın artık kamu kurumlarını kapı kapı dolaşıp belge toplama gerekliliğini ortadan kaldırdı. Vatandaşlarımız neredeyse tüm işlerini artık hiçbir belge toplamadan e-Devlet Kapısı üzerinden yapabiliyor hale geldi. Yaşadığı ilden farklı bir ildeki üniversiteye kayıt yaptıracak öğrencilerimiz ve yakınları, seyahat etmek ve konaklamak zahmetinden kurtulmuş oldu."

e-Devlet Kapısı ile sadece basılı belge israfından bu yıl 138 milyon dolar tasarruf sağlandığına işaret eden Uraloğlu, "e-Devlet kapısı sayesinde 15 yılda sadece basılı belge kullanımından kaynaklanan 587 milyon doların üzeninde tasarruf sağlandı." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, düzenli olarak yürütülen "e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi" sonuçlarına göre, vatandaşların yüzde 95,3'ünün "türkiye.gov.tr"yi memnuniyet ve beğeniyle kullandığının altını çizerek, "Avrupa Komisyonunun 2023 yılı e-Devlet Kıyaslama Raporu'na göre de ülkemiz, e-Devlet uygulamalarında Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde bir skor ile 35 ülke arasında 10'uncu sıraya yükselmiş bulunuyor." bilgisini paylaştı.

EN ÇOK KULLANILAN HİZMET,

SGK TESCİL VE HİZMET DÖKÜMÜ

Bakan Uraloğlu, e-Devlet Kapısına bu yıl içerisinde 4 milyar 66 milyon defa girilerek hizmet alındığını, bu kapsamda en çok kullanılan hizmetin ise yüzde 26,41 gibi büyük bir oranla "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi" olduğunu belirtti.

“Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme" hizmetinin de yüzde 11,78 ile ikinci sırada yer aldığını bildiren Uraloğlu, şöyle devam etti: “Bu yıl özellikle 'Sosyal Güvenlik Kurumu Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim' hizmeti de en çok kullanılan hizmetler arasında yer aldı. Vatandaşlarımız, e-Devlet Kapısı'ndan aldığı hizmetin yüzde 9,92'sini, yani 400 milyonun üzerinde, 'Ne Zaman Emekli Olabilirim?' hizmetini kullanmış. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama yüzde 9,7 ile dördüncü sırada yer alırken Türkiye Noterler Birliği Adıma Tescilli Araç Sorgulama hizmeti ise yüzde 8,62 ile beşinci oldu."

TOGG ÜZERİNDEN

GİRİŞLER 212 BİN 684

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg üzerinden de e-Devlet Kapısı'na giriş yapılabildiğine işaret ederek, "Bu kapsamda haziran ayından bu yana Togg'lar üzerinden de e-Devlet Kapısı'na 212 bin 684 kez giriş yapıldı." ifadesini kullandı.