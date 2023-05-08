Daha önce gerçekleştirdiği ziyarette Düvenci gençlerinin halı saha talebi ile karşılaşan Ahlatcı, hafta sonu yaptığı ziyaretinde ise gençlerle bir araya geldi ve Gençlik ve Spor Bakanı ile görüştüğünü, halı saha yapılacağı müjdesini verdi.

Düvenci Beldesi'nde gerçekleştirilen ziyarette vatandaşlardan destek isteyen Ahlatcı, “Ben sizlerin Çorum'u için varım. Sizlerle birlikte çalışacağımız, projelerimizi hayata geçireceğimiz bir dönem için desteklerinizi bekliyorum” dedi.

Daha sonra Düvenci Beldesi'ndeki gençlerle bir araya gelen Ahlatcı, halı saha yapılacağı müjdesini verdi. Gençlerin taleplerine kulak veren Ahlatcı, “Düvenci gençlerinin halı saha taleplerini ilk ziyaretimde duymuştum. Gençlik ve Spor Bakanımızla görüşerek halı saha yapılması için gerekli adımları attık. Böylece gençlerimizin daha sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmelerine olanak sağlayacağız. Bu vesileyle hiçbir zaman taleplerimizi geri çevirmeyip bizlerden desteğini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Sn. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Ahlatcı, Düvenci ziyaretinde vatandaşlarla ve gençlerle yakından ilgilendi ve onların taleplerini dinledi. Ziyareti sonrasında beldeden ayrıldı. (Haber Merkezi)