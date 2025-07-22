HİTÜ, sanatın birleştirici ve dönüştürücü gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Üniversite yerleşkesindeki çeşitli alanlar, öğrencilerin fırçalarıyla hayat buldu; gri duvarlar adeta birer sanat galerisine dönüştü. “Fırçalar konuştu, renkler sahneye çıktı!” sloganıyla hayata geçirilen etkinlikte Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri başta olmak üzere farklı bölümlerden yetenekli gençler ilham verici çalışmalara imza attı.

yaptı. Sosyal temalardan kültürel motiflere, doğadan ilham alan soyut çalışmalardan çağdaş yorumlara kadar pek çok eserin yer aldığı duvarlar, kampüs yaşamına renk kattı.

Etkinliği değerlendiren Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, “Sanat sadece estetik değil, aynı zamanda bir ifade biçimidir. Öğrencilerimizin hayal gücünü ve yaratıcılığını üniversitemizin duvarlarında görmek gurur verici. Bu çalışmalar kampüs kültürüne katkı sağlıyor” dedi.

Etkinlik, hem öğrencilerden hem de akademik personelden yoğun ilgi gördü. Üniversite yönetimi, bu tür sanatsal projelere önümüzdeki dönemlerde de destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi