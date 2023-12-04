Olay, Ulukavak Mahallesi Sakarya sokaklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan alkollü sürücü, kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından takibe alınan otomobil, kısa süre sonra Ahcılar 2. Cadde üzerinde yakalandı.

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Araçtan indirilen alkollü sürücü, basın mensuplarının 'uygulama noktasından neden kaçtınız' sorusuna, "Yok ben kaçmadım, benim arabamda yumurta var. Yumurtacıyım ben" dedi. Polis ekiplerini gösteren sürücü, "Ben bunların hepsini seviyorum" diye konuştu. 

Odun hırsızı suçüstü yakalandı Odun hırsızı suçüstü yakalandı

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Alkollü sürücüye 19 bin 355 TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 yıl el konuldu.

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