Su kayağı, ülke genelinde sahil ve turistik kesimlerde genelde sürat teknelerinin arkasından tutunarak yapılıyor. Sürat teknesi kiralama ücreti ve su kayağı ekipmanlarının fiyatı bu sporu ülkedeki en maliyetli sportif faaliyetler arasına sokarken, vatandaşların bu spora yönelmesi ekonomik açıdan kolay olmuyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'deki deniz üzerindeki tek telesiyejli su kayağı merkezi ise uygun maliyeti ve güvenilir olması ile herkesin su kayağı yapmasına imkan sağlıyor.

Telesiyej sistemi sayesinde sürat teknesine gerek kalmadan parkurda su kayağı yapan vatandaşlar, aldıkları eğitimlerin ardından akrobatik ve ekstrem hareketleri de deneyimleyebiliyorlar. Kayak takımının ve ekipmanlarının tamamı 70 bin TL'yi bulan kıyafetler, bord, can yeleği ve kask su kayağı yapacak sporculara saati 250 TL'den Samsun Su Kayağı Merkezinden (SUKAY) kiralanabiliyor. Tesiste ayrıca daima bir bot ve cankurtaran ekibi suya düşenlere yardım etmek için hazır bekliyor ve eğitmenler de su ve karadaki spor meraklıları ile yakından ilgileniyor. Birkaç günlük eğitimden geçen spor meraklıları akrobatik hareketler sergilerken, su kayağına yeni başlayanlar ise suya düşe kalka kaymayı öğreniyor.

Şu anda yapılabilecek en uygun aktivitenin SUKAY olduğuna dikkat çeken Melih Kosif, “Bence Samsun'da böyle bir tesisin olması büyük bir şans. Buraya sık sık geliyorum. Her geldiğimde burayı boş görmek biraz garibime gidiyor. Umarım insanların ilgisini çeker çünkü su kayağı bedeni komple çalıştıran, fiziksel kondisyon açısından çok faydalı bir spor. Denizle bu kadar içli dışlı bir şehirde herkesin denemesi gerektiğini düşünüyorum. SUKAY, ilginç bir şekilde vatandaşlar tarafından bilinmiyor. Aslında konumu Bandırma Vapuru Müzesi'nin tam dibinde, herkesin sürekli gelip geçerken görebildiği bir yer. Nedense insanlar çok fazla ilgi göstermiyor. Bence daha çok ilgi gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum ki zaten Samsun'daki sporcular da Türkiye'de çok fazla şampiyonluklar kazanıyorlar. Su kayağının da ilk başlarda zorlukları var. Alışmak zaman gerektiriyor. İki ayaklarının üstünde yaşayan insanlar olarak sabit bordların üzerinde, suyun üstünde kaymaya çalışıyorsun. Tabii ki bunun bir alışma süreci olacak. İradeli bir şekilde birkaç derse gelen herkes bu sporu yapabilir. Bence Samsun'daki su kayağı şu dönemde en ucuz aktivitelerden birisi olsa gerek. Ekipman kirasıyla, tesisi kullanma şansıyla, 1 saat boyunca ve buradaki çalışan arkadaşların, hocaların sürekli yardımlarıyla birlikte sadece şu wakeboard için, en büyük boardlar için 250 TL'lik bir ücret var. Özel bir işletme, özel bir tesis olsa bu rakamlar en az 3-4 katı olacaktır” dedi.

Tesisin önemi ve özelliklerinden bahseden Suada Tesis Müdürü Erdal Yavuz, “Samsun SUKAY, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde olan bir tesis. Burası su kayağı yapmak isteyen herkese, halka açık olan bir tesis. Gelen herkese, su kayağı yapmayı aşamalar halinde belli bir seviyeye kadar eğitim vererek öğretiyoruz. Tesisimiz Türkiye'de deniz üzerinde kurulmuş olan faaliyet gösterten ilk ve tek tesis olma özelliğini taşıyor. Ayrıca bölgedeki ilk ve tek kablolu su kayağı merkezi olma özelliğine sahip. Tesisimizde aynı zamanda karavan, park ve çadır kamp alanlarımız var. Spor yapmaya gelen misafirlerimiz o bölgeleri de kullanabiliyorlar. Aynı zamanda kürek sörfü, yapmak isteyenler burada çok güzel zaman geçirebiliyorlar. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde bir de su kayağı takımımız var. Geçen yıl su kayağı Türkiye şampiyonu oldular. Sporcularımız yine burada antrenmanlarına devam ediyor. Yeni katılım sağlamak isteyen gençlere de takımımızda yer veriyoruz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesine ait tesis sayesinde herkesin su kayağı yapabileceğine dikkat çeken Yavuz, “Su kayağı sporunu merak eden, yapmak isteyen herkesi tesisimize bekliyoruz. Bu spor, kablolu su kayağı tesisleri kurulduktan sonra herkesin kolaylıkla ulaşıp yapabileceği bir spor haline geldi, ekonomik olarak. Çünkü normalde tekne arkasında yapılan su kayağı sporu biraz ekonomik olarak daha yükü fazla oluyor. Ama kablolu su kayağı dediğimiz bu elektrikli bir motor vasıtasıyla döndürülen ve telesiyej sistemiyle çalışan su kayağı merkezimiz oldukça düşük fiyatlara bu sporu herkes yapabiliyor. Sezonumuz ekim ayı sonuna kadar devam ediyor” şeklinde konuştu.

Öte yandan Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde spor faaliyetlerini yürüten gençler, su kayağında yıllardır ‘Türkiye şampiyonu' olarak, tesis avantajının meyvelerini topluyorlar.

Editör: İHA AJANS