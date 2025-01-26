Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir düğün salonunda çıkan kavga sokağa taştı. Olayda iki kişi silahla yaralandı.

Kavga, 00.00 sıralarında Dumlupınar mahallesi Askeri Sapağı sokakta bulunan düğün salonunda meydana geldi. Düğün salonu içinde başlayan tartışma sokakta devam etti. Yanında getirdiği silahı çıkartan B.K., tartıştığı B.D. ile O.Ç.’ye ateş etti. B.D. bacaklarından yaralanırken, O.Ç. ise kasığından vuruldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zanlı B.K. polis tarafından gözaltına alındı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yardımıyla, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla alakalı inceleme başlattı.