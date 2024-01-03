Toplantıya, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, Rektör Yardımcıları Prof.Dr. Nurcan Baykam ve Prof.Dr. Halil İbrahim Şimşek, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr. Zekeriya Işık, diğer bazı akademisyenler, basın mensupları ve öğrenciler katıldı.

Programın sunuculuğunu öğrencilerden Rana Döndü yaptı. Fadime Doğan’ın moderatörlüğünde Arzu Neriman Çelik, Derya Ersoy, Semra Soytürk ve Nehir Bayraktar ise Yolyapar’a sorular yönelttiler.

İzleyicilerin yanı sıra Rektör Öztürk ile İl Genel Meclisi Üyesi, gazeteci İlhami Türksal da söyleşiye derinlik kazandırdılar.

Programın açış konuşmasını yapan Rektör Öztürk, Anadolu’da basın deyince Mehmet Yolyapar isminin ön sıralarda geldiğini belirterek Yolyapar’ı gençlerle buluşturmanın heyecanı içinde olduklarını söyledi.

Mehmet Yolyapar, meslek yaşamını anlatırken 1970 yılında gazeteciliğe başladığını, 1985 yılında ÇORUM HABER’i kurduğunu, büyük özverilerle gazeteyi bir marka haline getirdiğini söyledi.

İlginç anılarını da anlatan Yolyapar, “Çok okumak gazeteci olmanın birinci şartıdır. İlkeli olmak da en önemli kriteridir. Sırf ilgi çekeyim diye sansasyon ve asparagas haberciliğe tevessül etmeden dürüstçe haberin gerekli unsurlarını tam olarak vermek önceliğimiz olmalıdır.” dedi.

Rektör Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, programın sonunda Mehmet Yolyapar’a Atatürk maskı taşıyan bir plaket verdi.