Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Asistanı Dr. Nurullah Çorakyer hayatını kaybetti.

YARIN UZMANLIK SINAVINA GİRECEKTİ

Edinilen bilgiye göre, aslen Kargı'lı olan Dr. Nurullah Çorakyer 4 gün önce izne ayrılarak uzmanlık sınavları için ailesinin de ikamet ettiği İstanbul'a gitti.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

İstanbul'da geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırılan Dr. Çorakyer, dün gece 02.00 civarında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Genç doktorun vefatı meslektaşları ve sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Çorakyer'in cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben İstanbul Kavacık Yıldırım Beyazıt Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Muhabir: Haber Merkezi