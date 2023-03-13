Demokrat Parti Sungurlu İlçe Başkanı Erol Güleryüz ve yönetimiyle 14 Mayıs seçimleri hakkında sohbet ettiklerini belirten İl Başkanı Ahmet Damar, ilçe teşkilatından, halkı ayrıştırmaya değil bütünleştirmek ve birleştirmek için, adalet ve demokrasi için, sen ben yok biz varız demek için 14 Mayıs 2023 seçimlerinin öneminin anlatılmasını istediklerini bildirdi.

İlçe esnafını da ziyaret eden Damar ve beraberindekiler, Millet İttifakı’nın yol haritası hakkında bilgi verirken, vatandaşın beklentileri ve sorunları üzerinde istişarede bulundular. Damar, Sungurlu esnafından ve halkından 14 Mayıs’ta “yeter söz milletin” sözünü aldıklarını belirtti. (Haber Merkezi)

